Tegola in casa Audace Cerignola: frattura alla tibia per Parlato. Probabile l'operazione

Tegola sulla corsia destra per l’Audace Cerignola che dovrà fare a meno fino a fine stagione dell’esterno classe 2005 Claudio Parlato a causa di un grave infortunio alla gamba. Il calciatore, arrivato in estate dal Sassuolo, fin qui aveva disputato 23 presenze, con tre reti, diventando un elemento titolare da novembre in poi dopo un inizio con tante panchine. Questo il comunicato del club pugliese:

"L’Audace Cerignola comunica che il calciatore Claudio Parlato, a seguito di un trauma alla gamba sinistra, ha riportato una frattura della tibia.

Il calciatore è ricoverato da ieri presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stato preso in carico dal personale sanitario dopo il trauma. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti diagnostici e consulenze specialistiche, coordinate dallo staff medico e dalla direzione dell’Audace Cerignola, per valutare in tempi rapidi le modalità e la sede ottimale di un eventuale intervento chirurgico.

Il presidente Nicola Grieco, la società, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutto il mondo gialloblù esprimono la propria vicinanza a Claudio Parlato e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione".