Sticchi Damiani conferma Corvino e Trinchera a Lecce: "Sono davvero contento del loro lavoro"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha tenuto nella giornata di oggi una lunga conferenza stampa nel corso della quale ha avuto modo di soffermarsi su vari temi riguardanti il presente, ma anche il futuro della società che presiede.

Su questo secondo fronte, per esempio, a Sticchi Damiani i cronisti presenti al Via del Mare hanno potuto chiedere conto del futuro dei vertici dirigenziali, il DS Trinchera e il responsabile dell'area tecnica Corvino: "Sono davvero contento del lavoro dell'area tecnica. Lo scorso campionato ci ha portato a momenti di amarezza vera, legata alla grave perdita di Graziano Fiorita, e momenti di amarezza sportiva. In alcuni momenti si è arrivati a offese che feriscono, anche se cerco di dare meno peso possibile".

E ancora, prosegue e conclude Sticchi Damiani: "Alla fine della scorsa stagione ho visto Corvino dispiaciuto per alcune cose che si erano verificate durante l'anno. Ho deciso di allungare il rapporto per altri tre anni il contratto a lui e Trinchera, malgrado Corvino avesse detto a sua moglie che sarebbe stato il suo ultimo anno a Lecce... gli ho dato una scusa per dirle che sarebbe rimasto ancora un po' con noi. Corvino ha meritato il rinnovo, il giorno che non avrà motivazioni sarà il primo a dirmi di non voler proseguire".

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