Classifica assistman Serie B 2024/2025: Calò si riprende la vetta in solitaria
Con la 29ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025 in archivio, si aggiorna anche la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.
In testa alla classifica degli assist in Serie B, torna avanti Giacomo Calò del Frosinone con due servizi vincenti nell'ultimo match andato in archivio. A dieci, invece, rimane Antonio Palumbo del Modena. A una sola lunghezza di distanza inseguono Pietro Iemmello del Catanzaro e Salvatore Elia dell'Empoli, a quota nove. Più staccato, a sette assist, Yeboah del Venezia.
Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):
Dodici assist - Giacomo Calò (Frosinone)
Dieci assist - Antonio Palumbo (Palermo)
Nove assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Salvatore Elia (Empoli)
Sette assist - John Yeboah (Venezia)
Sei assist - Filippo Pittarello (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Fabio Maistro (Juve Stabia), Paulo Azzi (Monza), Kike Perez (Venezia)
Cinque assist - Mehdi Dorval (Bari), Simone Pontisso (Catanzaro), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo), Daniele Casiraghi (Sudtirol)
Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Mattia Finotto, Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie e Luca Magnino (Empoli), Giorgi Kvernadze, Ilario Monterisi e Massimo Zilli (Frosinone), Niccolò Radaelli e Simone Trimboli (Mantova), Simone Santoro (Modena), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Salvatore Molina (Sudtirol), Matteo Dagasso, Issa Doumbia e Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)
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