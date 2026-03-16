Mauro: "La moviola non può decidere se c'è fallo su Dumfries. Fate un danno al calcio"

Tornano a far discutere le parole di Massimo Mauro. L'ex giocatore della Juventus, intervenuto negli studi Mediaset a Pressing, ha parlato così dell'episodio che ha coinvolto Sulemana e Dumfries in Inter-Atalanta: "La moviola non può decidere se questo è fallo o no. La volete smettere? Fate danno al calcio. Se parlate e dite che la macchina ha deciso che quello è fallo, è contro il gioco".

Successivamente spiega anche qual è la sua opinione su quanto successo a San Siro: "Per me è giusto ciò che fa l'arbitro, chiunque sia. Il dramma è che tutti i calciatori e gli allenatori chiedono il VAR in quella situazione, è diventato un casino perché c'è il VAR che dice che quello è fallo. L'arbitro è delegittimato".

Uno sfogo che fa seguito a quello di qualche giorno fa dopo Milan-Inter e il rigore non concesso ai nerazzurri per un presunto fallo di mano di Ricci: "Inventeranno un altro VAR, come è stato fatto per non far vincere la Juventus, anche per l'Inter". Due dichiarazioni quasi opposte: in una critica il sistema, nell'altra invece invita a non farlo.