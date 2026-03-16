Il Cesena si affida a uno straniero: non accadeva dal 50/51. Ma un altro inglese fu vicino in passato

Ashley Cole è solamente il terzo tecnico straniero a sedersi sulla panchina del Cesena e per andare a trovare i precedenti bisogna tornare alla prima metà del secolo scorso. Il primo non italiano a guidare i romagnoli fu Karl Sturmer austriaco proveniente dall’allora illustre ‘scuola danubiana, che guidò la squadra nel 1942/43 gettando le basi per il primo settore giovanile del club e trovando poi la morte a Faenza proprio nel 1943 ucciso da un soldato nazista. Il secondo arrivò nel dopoguerra: si tratta dell’ungherese Andras Kuttik che guidò la squadra nel 1950/51 venendo però esonerato e continuando la sua carriera in Messino nel Guadalajara.

In mezzo però ci sarebbe potuto essere un altro inglese. Si tratta, come sottolinea Corriere Romagna, di Marcus W. Bruce, allenatore federale inglese, disse inizialmente sì, tuttavia, a causa di precedenti impegni con la formazione scozzese del Motherwell, chiese di ritardare il suo arrivo a Cesena al mese di ottobre. L’affare non si concluse e al suo posto venne confermato Arnaldo Pantani che aveva guidato inizialmente ad interim la formazione bianconera.