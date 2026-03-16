La Juventus osserva Pellegrini: Spalletti lo vuole, contatti già avviati con gli intermediari

La Juventus segue con interesse l'evoluzione della vicenda che riguarda Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con la Roma ed è molto difficile che possa rinnovarlo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, cresce la fiducia in casa bianconera per un suo approdo a Torino, grazie anche alla stima che nutre nei suoi confronti Luciano Spalletti.

L'ingaggio che percepisce nella Capitale è di 4 milioni di euro netti a stagione e pochi sono disposti a metterli sul piatto per lui. La Juventus però potrebbe avere bisogno delle sue caratteristiche perché garantisce un contributo importante in zona gol e soprattutto è in grado di cambiare passo negli ultimi metri, cosa che invece non fanno quelli attuali.

La rosea è sicura che ci siano già stati contatti informali tramite degli intermediari, ma per far sì che la strada si metta in discesa servirebbe un intervento in prima persona di Spalletti. Pellegrini in stagione ha giocato 21 partite in Serie A, segnando 3 gol e fornendo 2 assist, e 8 gare in Europa League, con 2 reti e un assist all'attivo. Sempre nel giro della Nazionale, il suo obiettivo è provare ad andare al Mondiale e di conseguenza finire al meglio la stagione con i giallorossi, sperando che ai playoff l'Italia faccia il suo dovere.