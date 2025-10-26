Padova, Gomez: "Sensazione terribile non poter scendere in campo. Mi scuso coi tifosi"

“Cari tifosi, è una sensazione terribile non poter scendere in campo oggi e dover saltare la partita dopo tanto tempo di attesa”. Inizia così una storia su Instagram di Alejandro ‘Papu’ Gomez che quest’oggi contro la Juve Stabia non è potuto scendere in campo a causa di un problema muscolare rimandando così il rientro in campo dopo aver scontato due anni di squalifica per doping.

“Volevo scusarmi personalmente con tutti i tifosi che erano pronti a darci la carica, il vostro supporto è tutto per me e mi dispiace non poter essere lì a lottare con la squadra. - prosegue l’argentino - Vi assicuro che farò di tutto per rientrare il più velocemente possibile. L’infortunio richiede la massima attenzione e la mia assoluta priorità in questo momento è la completa guarigione.

Devo concentrarmi sulla riabilitazione per tornare al mio 100%. Forza Padova sempre!”