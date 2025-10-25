Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Il Padova non ha ancora diffuso alcun comunicato ufficiale sulle condizioni di Papu Gomez. Come emerso nei giorni scorsi, l’argentino ha riportato uno stiramento muscolare durante un allenamento della scorsa settimana, mentre calciava un pallone. I primi accertamenti parlano di uno stop di circa venti giorni, ma la situazione verrà rivalutata la prossima settimana per monitorare i progressi e capire se i tempi di recupero potranno essere accorciati. Lo riporta Trivenetogoal.it
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Sabato 25 Ottobre 2025
Ore 15.00 Avellino – Spezia
Ore 15.00 Monza – Reggiana
Ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
Ore 15.00 Südtirol - Cesena
Ore 15.00 Virtus Entella – Pescara
Ore 17.15 Carrarese – Venezia
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Palermo 16
Frosinone 14
Monza 14
Cesena 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Empoli 10*
Südtirol 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
*una gara in più
