...con Roberto Breda

“Il Napoli e lo sfogo di Conte? Fare un’analisi completa è difficile, da fuori però mi viene da pensare che il tecnico abbia lavorato per creare nuove soluzioni e che non essendo andata come avrebbe voluto stia forzando la mano per dare un elettroshock al gruppo”. Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda sullo sfogo di Antonio Conte dopo la partita contro il Bologna.

Che è successo al Napoli?

“In carriera ho avuto un direttore che mi ha detto che il primo anno è facile, poi il secondo vengono fuori tutti i problemi del caso “.

Domenica c’è il derby…

“Il campionato da tanti spunti. L’Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono competitive”.

Su chi punta?

“Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all’Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali”.

E la B mister?

“Il Monza ha avuto pazienza e ora si vede una squadra che ha qualcosa in più degli altri. Non ha il divario che aveva il Sassuolo dalle altre, ma resta la squadra più forte. E poi c’è il Palermo, queste frenate ci possono stare. Ma come gruppo e allenatore ha tutto per fare bene”.

Che effetto le fa vedere il Perugia nelle zone basse?

“La C è tosta. Sono tutte piazze importanti che anche in virtù del blasone e della tradizione magari possono incappare in qualche difficoltà. Non è certo colpa delle piazze ma nelle difficoltà l’emotività amplifica tutto”.