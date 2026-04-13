Il Cagliari torna ad allenarsi e punta l'Inter: si ferma Mazzitelli, a riposo anche Pavoletti

Venerdì sera il Cagliari tornerà in campo per sfidare l'Inter e lo farà a San Siro. La vittoria contro la Cremonese ha garantito un po' più di tranquillità a Pisacane, che non vinceva da troppo tempo e ha così allontanato la zona retrocessione, ora distante 6 punti. Intanto sul sito ufficiale del club rossoblù è stato pubblicato il report della seduta odierna, che riportiamo di seguito:

"Prosegue la preparazione alla gara di Milano contro l’Inter, anticipo della 33ª giornata di Serie A, in programma venerdì 17 aprile al 'Meazza'. Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo al CRAI Sport Center per svolgere inizialmente dei lavori di attivazione e delle esercitazioni tecniche, accompagnate da un lavoro aerobico a chiudere la seduta. Personalizzato per Leonardo Pavoletti, a riposo Luca Mazzitelli: il calciatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lieve lesione fasciale del polpaccio destro. Domani, martedì 14, nuovo allenamento in programma al mattino".