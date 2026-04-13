Fiorentina, Harrison: "I tre punti sono più importanti dei miei assist. Vanoli? Mi ricorda Bielsa"

Due partite, due assist decisivi. Jack Harrison è uno degli uomini più in forma della Fiorentina di questo finale di stagione: prima a Verona, poi contro la Lazio, l'esterno inglese ha servito i palloni che hanno portato i tre punti. Ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale del Franchi, Harrison parla del suo contributo alla causa viola e traccia un ritratto sincero di Paolo Vanoli, allenatore che lo ha convinto con la sua intensità e la sua passione.

Due assist nelle ultime due partite: quanto è importante per te poter aiutare la squadra in questo modo?

"È stato un piacere ottenere i due assist, ma è più importante che ci siano i tre punti in questa partita. Il nostro lavoro non è finito, quindi dobbiamo restare concentrati e continuare a fare il nostro gioco."

Quanto è importante Paolo Vanoli nella tua crescita da quando sei arrivato a Firenze?

"Penso che arrivare qui abbia significato uno stile diverso. Mi ricorda un po' Marcelo Bielsa, ma è diverso a modo suo. Ha molta intensità e passione per il gioco, e questo lo si vede in campo: la trasmette a tutta la squadra. Penso che sia stato fondamentale per il successo del gruppo e per riuscire a raddrizzare la situazione. Devo dire che ha un modo di allenare differente rispetto al mio allenatore precedente, e ovviamente anche il gioco è diverso. La passione e l'amore per questo sport, però, sono gli stessi, e li ho ritrovati in lui."