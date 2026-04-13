TMW Il presidente del CONI Buonfiglio sul commissariamento FIGC: "Spero di no. Non c'è motivo"

In occasione della consegna del Premio Bearzot 2026, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha raccontato la figura di Enzo Bearzot, ex commissario tecnico della Nazionale italiana: “Io ho avuto il piacere di vivere quei giorni per televisione ovviamente ed essere qui a rappresentare il CONI davanti a una platea così qualificata.

Credo che - senza essere spero ma interpretato - noi siamo condannati alla nella vita. Siamo condannati a vincere se vuoi lasciare il messaggio, tant’è che Enzo Bearzot non è scomparso, è ancora qui perché ha vinto: non vuol dire solo arrivare primi, vuol dire aver dato tutto te stesso per lasciare qualche cosa di rappresentativo per gli altri, non per te stesso, onorando anche chi ti ha combattuto perché voleva rispettare anche l’avversario, senza avversari non c’è sport. Ecco tutte queste cose io le vedo oggi più che mai”.

Sul possibile commissariamento della FIGC, il presidente del CONI Buonfiglio si è espresso con assoluta chiarezza: “Io mi auguro di no. Al momento attuale non c’è nessun motivo. L’ho detto, ma non per volontà del presidente, ma per le condizioni: puoi commissariare la federazione per cattiva gestione nel senso di irregolarità amministrativi, perché non viene approvato il bilancio o perché non fa partire alcuni campionati. Non mi sembra che ci siano questi presupposti”.