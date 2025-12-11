La Juventus soffre ma poi vince, Tuttosport titola: "David gol e passa la paura"

È dedicata in gran parte alla Juventus la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. "David gol e passa la paura - titolo il quotidiano torinese all'indomani del successo bianconero in Champions League sul Pafos -. Per la Juve inizio da panico con il Pafos, McKennie e il canadese la rianimano. Gran gol dell'americano, poi Jonathan si ricorda di essere un bomber da Champions. Ancora una volta è però Yildiz ad accendere la luce in un gioco deludente. Spalletti inquieto: 'Non sono contento. Primo tempo imbarazzante. Ma con le vittorie si mettono a posto tante cose'".

Il taglio alto è invece sul Torino, fresco di cambio di direttore sportivo dopo l'esonero di Davide Vagnati e il ritorno di Gianluca Petrachi: "Petrachi, pensaci tu. Paga Vagnati: il Toro richiama il ds sei anni dopo la lite con Cairo".

A fondo pagina spazio al Napoli, sconfitto 2-0 a Lisbona dal Benfica: "Gode Mourinho. Conte, si fa dura. Benfica-Napoli 2-0, terza sconfitta su tre trasferte. Campioni d'Italia sottotono: Rios e Barreiro li lasciano a 7, ai confini della zona eliminazione: i playoff passano per Copenaghen e Chelsea". L'ultimo argomento riguarda gli altri risultati di Champions: "Il City di Haaland ribalta i Real. Arsenal show: punteggio pieno!".