Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...

La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...TUTTO mercato WEB
Marco Conterio
Oggi alle 00:01Editoriale
Marco Conterio

La Juventus ha deciso chi sarà il centravanti per il futuro: Jonathan David. Che sta arrivando, passo dopo passo, prestazione dopo prestazione. Un ragazzo che ha avuto e sta avendo anche adesso bisogno di inserirsi e di adattarsi al nostro calcio, ai nostri ritmi, alla nuova città e all'ambiente. I numeri e la carriera del canadese parlano chiaro: le voci su un possibile addio a gennaio sono state prontamente smentite dal ragazzo, dal suo entourage e dalla Juve. Damien Comolli crede fortemente nella sua scelta: David è centrale nel progetto che verrà e Luciano Spalletti adesso dovrà prendere una strada chiara e definitiva anche lui. Continuare col bastone o iniziare col miele e con la carota? Il canadese ha un carattere certamente particolare, fin quando sopporterà le continue scudisciate del tecnico di Certaldo? Dovrà arrivare il momento, dopo averlo considerato la riserva di Dusan Vlahovic, in cui Spalletti lo ergerà definitivamente a titolare. Al centro del progetto.

Che sta faticosamente e lentamente prendendo forma. C'è tanto da cambiare, tanto da rifare, tanto da sistemare. Il dirigente francese sa bene che mancano dei leader di personalità e di carisma a questa squadra. Che manca un regista capace di prendere per mano la squadra, uno alla Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, che continua inesorabilmente a essere l'oggetto del desiderio di Comolli. Forse impossibile, per costi e modalità, ma il profilo è chiaro. Serve sistemare la difesa, serve un portiere per il nuovo ciclo, servono tante cose. Intanto per gennaio gli obiettivi sono giocatori tra presente e futuro, da 'inserire' per sei mesi in attesa di rivoluzionare l'undici titolare in estate.

Per farlo, con la guida dell'ad Comolli, è in arrivo il direttore sportivo. La corsa alla fine dovrebbe essere vinta da Marco Ottolini, che dopo la separazione dal Genoa è stato dato sempre più vicino a Torino. Accelerate, rallentamenti, mai un ripensamento. Ci sono state ipotesi anche all'estero, ma la conoscenza del mondo Juve, dove Ottolini è stato da scout internazionale, quella dell'universo dei direttori e dei procuratori della Serie A, quella dei rapporti e anche il profilo personale, fanno del quarantacinquenne di Gardone Val Trompia il candidato numero uno. E siamo alle battute finali verso l'annuncio.

A proposito di annunci. Uno è passato fin troppo sotto traccia per importanza e spessore. Si tratta di Darren Burgess, nuovo Director of Performance della Vecchia Signora. Perché quello di avere un coordinatore e un supervisore e un'analista alla guida di condizione fisica, prevenzione degli infortuni, alimentazione, supporto psicologico e motivazionale, è un innesto che solo pochissime grandi squadre nel mondo hanno. E' uno step che per un club italiano è un salto nel futuro, in una dimensione che può portare la Juventus all'altezza dei migliori club. Nelle altre discipline, chi è riuscito ad anticipare la concorrenza in queste metodologie (pensiamo soprattutto al ciclismo o agli sport americani) è riuscito a conquistare vantaggi inimmaginabili. Nelle idee di Comolli, l'arrivo di Burgess è uno step fondamentale in questa ottica.

Articoli correlati
Damascelli: "Comolli teme l'ombra di Chiellini, un mistero buffo la scelta di Elkann"... Damascelli: "Comolli teme l'ombra di Chiellini, un mistero buffo la scelta di Elkann"
Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato... Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
La Juve inaugura la mostra sulla sua squadra paralimpica. Ferrero e Comolli: "Noi... La Juve inaugura la mostra sulla sua squadra paralimpica. Ferrero e Comolli: "Noi orgogliosi"
Altre notizie Editoriale
La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti.... La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva... Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve:... Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare... Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo... Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un... Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino.... Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Magassa
Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a... Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Sassuolo, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pinamonti, valutazioni per Boloca
3 Roma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"
4 12 dicembre 2012, il ritorno di Conte allo Stadium. Nel segno del dodici di GIovinco
5 ...con Pietro Lo Monaco
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Roma torna alla vittoria e ipoteca i playoff: doppio Ferguson, lezione di calcio al Celtic
Immagine top news n.1 La doppietta di Bernardeschi lancia il Bologna: Celta Vigo battuto 2-1 in rimonta
Immagine top news n.2 La Fiorentina ritrova la vittoria dopo circa 2 mesi: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev
Immagine top news n.3 Inter, Marotta ammette: "Attenti sul mercato di gennaio, ma non prevedo operazioni rilevanti"
Immagine top news n.4 Napoli, De Laurentiis: "Io e Conte siamo due amici. Il successo demotiva qualcuno, ma non lui"
Immagine top news n.5 Inter, Lautaro: "Per lo Scudetto c'è anche la Roma. Pio Esposito? Lasciatelo tranquillo"
Immagine top news n.6 Modric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan"
Immagine top news n.7 Como, ecco il report su Alvaro Morata: lesione di alto grado all'adduttore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Immagine news Serie A n.3 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Gudmundsson: "Non c'è tempo per festeggiare: ora prepariamo al meglio il Verona"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pinamonti, valutazioni per Boloca
Immagine news Serie A n.3 Roma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Castro: "Fatta una grande gara. Mi manca il gol in Europa, spero arrivi presto"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini: "Domani sapremo se El Aynaoui e Ndicka ci saranno col Como"
Immagine news Serie A n.6 Ferguson, gol e record: è il primo irlandese e fare doppietta in Europa con un'italiana
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, sarà Pescara-Frosinone la gara trasmessa gratuitamente da DAZN
Immagine news Serie B n.2 Pescara, preoccupano le condizioni di Tsadjout: nuovi esami per il centravanti
Immagine news Serie B n.3 Sala all'Avellino a gennaio? Il ds del Como apre: "Sarebbe una grande opportunità. Vediamo"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Cassata: "I segnali sono positivi. Ora ricostruiamo il fortino Picco"
Immagine news Serie B n.5 Padova, colloqui con la Triestina per Russini e Belli. I due sono in uscita dai biancoscudati
Immagine news Serie B n.6 Il Cesena guarda in Brasile: possibile partnership con un club di seconda divisione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, la proprietà alla festa del Cctc: "Progetto a lungo termine, avanti anche in Serie D"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, domani la proprietà torna a parlare: i temi della conferenza stampa
Immagine news Serie C n.3 Corini e Brescia, una storia d'amore con radici che affondano lontano. E qualche turbolenza
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, a gennaio potrebbe esserci un gradito ritorno: idea Bisoli per il centrocampo
Immagine news Serie C n.5 Ternana, allontanata per giusta causa l'amministratore unico Pucci. Le motivazioni
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, ecco l'annuncio di Corini: il tecnico ha firmato fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere