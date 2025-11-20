Catanzaro-Pescara, i convocati di Aquilani: Frosinini e Seha a disposizione. In 6 fuori
Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani per la sfida contro il Pescara di domani sera che aprirà la tredicesima giornata di Serie B. Rispetto all’ultima sfida rientrano Frosinini in difesa e Seha in attacco, mentre sono ancora fuori causa Verrengia, Oliviero e Di Francesco Out anche Cassandro, Pompetti e Nuamah. Questo l’elenco completo:
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Favasuli, Frosinini
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Oudin, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio
Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Buso, Seha, D’Alessandro
