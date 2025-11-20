“La vera forza è Rispettare", Padova e Venezia unite contro la violenza contro le donne
Padova e Venezia hanno deciso di lanciare un messaggio sociale importante in occasione del derby in programma sabato all’Euganeo. Sulle maglie delle due formazioni infatti sarà presente la scritta ‘La vera forza è Rispettare” dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Questo il comunicato congiunto dei due club in merito:
!In occasione del derby Padova–Venezia FC, in programma sabato 22 novembre alle ore 17.15 presso lo Stadio Euganeo di Padova, le due società hanno deciso di unire le proprie forze per una causa comune di grande valore sociale.
Entrambe le squadre scenderanno in campo indossando una patch speciale sulla maglia, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
Sulla patch comparirà la frase: “La vera forza è Rispettare”.
L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di Venezia FC e Calcio Padova di lanciare un messaggio forte e concreto in occasione di una partita simbolo del territorio veneto, che si disputerà nel fine settimana che precede la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Il derby diventa così non solo una sfida sportiva, ma anche un momento di unione e responsabilità civile, nel segno del no ad ogni forma di violenza e discriminazione di genere".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP