Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"

Non basta all'Inter Woman il pareggio contro le svedesi dell'Hacken, dopo la sconfitta nel Nord Europa per le ragazze di mister Gianpiero Piovani è arrivata l'esclusione dalla Women's Europa Cup, con il percorso europeo delle nerazzurre che si è fermato agli Ottavi di Finale.

Come si legge su fcinternews.it, a margine del confronto, son state queste le parole del tecnico: "Mi dispiace tanto per le ragazze, dopo una prestazione del genere si meritavano il passaggio del turno. Nei 180' meritavamo più noi che loro, la realtà è questa. In più, abbiamo affrontato una grande squadra con tutte le effettive a disposizione, mentre noi abbiamo tantissime defezioni che ci hanno costretto a impiegare alcune giocatrici fuori ruolo: nonostante tutto ciò, però, abbiamo dato il massimo e dimostrato che questa squadra può stare in Europa. Purtroppo usciamo e ci dispiace, perché viviamo dei momenti particolari, ma dobbiamo andare avanti. Questa deve essere una base per spingere verso l'alto. Siamo in difficoltà di risultati e numeri, ma non di prestazioni: dobbiamo lavorare sereni e aspettare le ragazze che ci mancano".

Aggiunge: "Per le ragazze l'esperienza europea è stata bellissima, abbiamo visto città e stadi importanti, dove il calcio è avanti anni luce rispetto a noi. Dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più e diventare più competitive anche in Europa: ci proveremo anche quest'anno, vogliamo concludere ancora una volta nelle prime tre. Ripartiamo con questo spirito e con la voglia di ottenere risultati: è mancata solo la vittoria, domenica dovremo portare in campo quanto fatto stasera".

Nota conclusiva quindi al campionato: "L'obiettivo ora è quello di recuperare giocatrici dopo la sosta, il nostro campionato inizierà davvero nella partita contro il Genoa, anche se già domenica a Roma contro la Lazio lotteremo per ottenere qualcosa di buono".