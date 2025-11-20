L'auspicio di Gattuso: "Spero che in Italia si faccia come nella Turchia di Montella"
Tra le idee che si stanno imponendo, per provare ad aiutare l'Italia nel raggiungere finalmente i gironi dei Mondiali dopo due assenze consecutive dalla massima kermesse del globo per le selezioni nazionali, c'è anche l'istituzione di uno stage nel periodo di poco antecedente alla disputa degli spareggi.
Anche di questo ha parlato, nel suo intervento a Rai Sport subito dopo il sorteggio, il commissario tecnico Gennaro Gattuso: "Tra quattro o cinque giorni, quando ci riprenderemo dalla figuraccia che abbiamo fatto, parlerò con i giocatori e andrò a trovare chi giocherà all'estero. Spero ci venga data una data per lo stage, ma penso di sì. Voglio stare a contatto con i ragazzi".
Gattuso è preoccupato dal calendario intasato? Risponde il ct: "Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le coppe europee ma il campionato si fermerà. Spero che venga fatta la stessa cosa anche in Italia".