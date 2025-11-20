Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"

Il ct dell’Italia Andrea Soncin è intervenuto in qualità di relatore nel corso della “Sport Industry Talk”, evento organizzato a Milano dalla RCS Academy soffermandosi su vari temi a partire dalla scelta di utilizzare il femminile sovraesteso per parlare della sua nazionale: “Mi sono trovato di fronte a un bivio, ho pensato che dovessi fare un passo verso le 30 atlete che rappresentavo e non viceversa, per questo parlo al femminile. Quando sono arrivato c’era bisogno di ritrovarsi come squadra dopo un periodo negativo. Ero io a dover ridurre il mio spazio, mi sarei sentito in difficoltà a non parlare a nome loro”.

Spazio poi all’ultimo Europeo con quella sconfitta contro l’Inghilterra in semifinale che ancora brucia: “La squadra deve crescere in consapevolezza. Quel minuto (riferendosi alla semifinale persa contro l’Inghilterra, ndr) ci sta insegnando tanto. - prosegue Soncin come riporta la FIGC - La partita di calcio è una sfida contro un avversario e contro noi stesse. Voglio stimolare l’autoesigenza delle calciatrici e l’autonomia, in campo sono loro le protagoniste e devono imparare a gestire al meglio tutte le fasi della partita”.

Infine Soncin si sofferma anche sull’invito degli Stati Uniti per una doppia amichevole che si giocherà il 29 novembre e il 2 dicembre in Florida: “È un motivo di grande orgoglio. Le prestazioni hanno permesso di accendere i riflettori sulla nostra squadra e sulle nostre calciatrici: sarà un’occasione di crescita per tutte noi e l’occasione per vedere all’opera altre ragazze”.