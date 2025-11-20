Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"

Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

Il ct dell’Italia Andrea Soncin è intervenuto in qualità di relatore nel corso della “Sport Industry Talk”, evento organizzato a Milano dalla RCS Academy soffermandosi su vari temi a partire dalla scelta di utilizzare il femminile sovraesteso per parlare della sua nazionale: “Mi sono trovato di fronte a un bivio, ho pensato che dovessi fare un passo verso le 30 atlete che rappresentavo e non viceversa, per questo parlo al femminile. Quando sono arrivato c’era bisogno di ritrovarsi come squadra dopo un periodo negativo. Ero io a dover ridurre il mio spazio, mi sarei sentito in difficoltà a non parlare a nome loro”.

Spazio poi all’ultimo Europeo con quella sconfitta contro l’Inghilterra in semifinale che ancora brucia: “La squadra deve crescere in consapevolezza. Quel minuto (riferendosi alla semifinale persa contro l’Inghilterra, ndr) ci sta insegnando tanto. - prosegue Soncin come riporta la FIGC - La partita di calcio è una sfida contro un avversario e contro noi stesse. Voglio stimolare l’autoesigenza delle calciatrici e l’autonomia, in campo sono loro le protagoniste e devono imparare a gestire al meglio tutte le fasi della partita”.

Infine Soncin si sofferma anche sull’invito degli Stati Uniti per una doppia amichevole che si giocherà il 29 novembre e il 2 dicembre in Florida: “È un motivo di grande orgoglio. Le prestazioni hanno permesso di accendere i riflettori sulla nostra squadra e sulle nostre calciatrici: sarà un’occasione di crescita per tutte noi e l’occasione per vedere all’opera altre ragazze”. 

Articoli correlati
Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso... Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse,... Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
Altre notizie Calcio femminile
Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno... Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"
Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"... Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"
Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive... Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la... Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."... Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris... Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per... Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche... Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.1 Leao: "Allegri mi chiede di essere libero. Con lui sono felice perché sento la sua fiducia"
Immagine top news n.2 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.3 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.5 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.6 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.7 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo pronti"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana
Immagine news Serie A n.3 Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"
Immagine news Serie A n.4 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine news Serie A n.5 E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di meglio"
Immagine news Serie A n.6 Zortea: "Bologna è uno scatto di carriera. Non sento il peso dei gol dell'anno scorso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.2 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Immagine news Serie B n.3 Gomez: "Non sono venuto qui a passeggiare, voglio portare il Padova in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 “La vera forza è Rispettare", Padova e Venezia unite contro la violenza contro le donne
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Pescara, i convocati di Aquilani: Frosinini e Seha a disposizione. In 6 fuori
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni
Immagine news Serie C n.4 Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…