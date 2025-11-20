Lazio, Sunderland su Guendouzi? Le Bris: "Siamo in contatto, l'ho avuto al Lorient"

C'è qualcuno che non sta strappando consensi alla Lazio e stupisce sentirlo dopo che nelle ultime due stagioni è diventato un cardine irrinunciabile del centrocampo biancoceleste. Parliamo di Matteo Guendouzi, che negli ultimi giorni è diventato un sacrificabile per il club capitolino sul mercato: il francese non sta performando, la sua stagione è negativa e la bocciatura della Nazionale francese non aiuta.

L'ex Arsenal e Marsiglia, però, vuole giocare il Mondiale 2026, quindi si sposterebbe solo per una soluzione dal minutaggio assicurato. Intanto però la Lazio valuterebbe anche offerte vicine ai 30 milioni di euro, anche se a gennaio risulterebbe improbabile per una serie di fattori. Tra cui la rivoluzione radicale qualora la dirigenza biancoceleste incassasse una cifra del genere, e intervenire nel mercato di gennaio è notoriamente complicato.

Negli ultimi mesi, intanto, in Inghilterra sono emerse numerose voci che parlavano di un forte interesse di diversi club per Matteo Guendouzi. Tra questi, il Sunderland: la squadra rivelazione, al quarto posto in Premier League, potrebbe anche farci un pensierino visto il legame tra mister Regis Le Bris e il giocatore di 26 anni instaurato ai tempi del Lorient. Interrogato sull’argomento in conferenza stampa, l’allenatore dei Black Cats ha ammesso: "È troppo presto per parlare del prossimo mercato. Abbiamo ancora dei contatti con alcuni giocatori, Matteo è uno di loro perché ho lavorato con lui al Lorient". E ha aggiunto: "Siamo ancora in contatto, ma al momento non c’è nulla, è troppo presto. Abbiamo un centrocampo molto forte, vedremo", ha dichiarato con un sorriso finale. Come per voler aprire le porte ad una reunion con Guendouzi.