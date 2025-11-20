Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta

Con il pomeriggio di ieri, ha preso il via la 4ª giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale: il turno si concluderà nella serata odierna, quando in campo scenderà anche la Roma Femminile, che contro il Leuven dovrà andare a caccia di quei punti che possano tenerla ancora in corsa quantomeno per i playoff. Ieri, invece, è stato il turno della Juve, che dopo un vantaggio di tre gol, ha chiuso sul 3-3 il match contro il Lione, per il momento in vetta alla classifica.

Di seguito, il programma completo dei match:

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

Giovedì 20 novembre

Ore 18:45

Twente-Atletico Madrid

Ore 21:00

Chelsea- Barcellona

OH Leuven-Roma

Paris Saint Germain-Bayern Monaco

Già giocate

Juventus-Lione 3-3

12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)

Wolfsburg-Manchester United 5-2

14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)

Arsenal-Real Madrid 2-1

43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)

Paris FC-Benfica 2-0

43' Mendy, 62' Garbino

Valerenga-St. Polten 2-2

11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' [rig.] Klein (S)

Classifica

Lione 10

Barcellona 9*

Wolfsburg 9

Manchester United 9

Chelsea 7*

Real Madrid 7

Juventus 7

Arsenal 6

Bayern Monaco 6*

Paris FC 5

Valerenga 4

OH Leuven 4*

Atletico Madrid 3*

Twente 2*

Benfica 1

St. Polten 1

Paris Saint-Germain 0*

Roma 0*

* una gara in meno