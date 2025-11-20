Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Con il pomeriggio di ieri, ha preso il via la 4ª giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale: il turno si concluderà nella serata odierna, quando in campo scenderà anche la Roma Femminile, che contro il Leuven dovrà andare a caccia di quei punti che possano tenerla ancora in corsa quantomeno per i playoff. Ieri, invece, è stato il turno della Juve, che dopo un vantaggio di tre gol, ha chiuso sul 3-3 il match contro il Lione, per il momento in vetta alla classifica.
Di seguito, il programma completo dei match:
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA
Giovedì 20 novembre
Ore 18:45
Twente-Atletico Madrid
Ore 21:00
Chelsea- Barcellona
OH Leuven-Roma
Paris Saint Germain-Bayern Monaco
Già giocate
Juventus-Lione 3-3
12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)
Wolfsburg-Manchester United 5-2
14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)
Arsenal-Real Madrid 2-1
43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)
Paris FC-Benfica 2-0
43' Mendy, 62' Garbino
Valerenga-St. Polten 2-2
11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' [rig.] Klein (S)
Classifica
Lione 10
Barcellona 9*
Wolfsburg 9
Manchester United 9
Chelsea 7*
Real Madrid 7
Juventus 7
Arsenal 6
Bayern Monaco 6*
Paris FC 5
Valerenga 4
OH Leuven 4*
Atletico Madrid 3*
Twente 2*
Benfica 1
St. Polten 1
Paris Saint-Germain 0*
Roma 0*
* una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.