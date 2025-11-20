E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di meglio"

"Quindi il 26 marzo dell'anno prossimo affronteremo la Bosnia-Erzegovina al Cardiff City Stadium, una squadra contro cui abbiamo giocato quattro volte". Esordisce così l'ex attaccante del Galles ed oggi allenatore, Iwan Roberts, ai microfoni della BBC a proposito del sorteggio playoff Mondiali. Perché in caso di trionfo e accesso alla finale, la Nazionale di Bellamy sfiderebbe la vincente di Italia-Irlanda del Nord.

E non si lascia spaventare dalle statistiche poco felici: "Non l'abbiamo mai battuta in quelle 4 partite. Non abbiamo segnato in 3 delle 4 partite. La partita che ricordo con più piacere è quella del 10 ottobre 2015, in Bosnia, quando perdemmo 2-0. Ma è stata una serata fantastica perché ci siamo qualificati per i Campionati Europei in Francia nel 2016", ricorda Roberts. Poi ha analizzato gli avversari: "Hanno concluso al secondo posto il loro girone dietro l'Austria, totalizzando 17 punti in 8 partite. In difesa, sono stati solidi. Hanno subito solo 7 gol in 8 partite e non hanno perso in trasferta, conquistando otto punti in quattro partite. Sarà quindi una sfida dura per noi, ma siamo i favoriti".

Quanto al possibile incrocio, in caso di passaggio vincente, contro Italia e Irlanda del Nord: "Se battessimo la Bosnia, ora sappiamo che in finale affronteremo l'Italia o l'Irlanda del Nord, nello stesso stadio. Quindi questo è un bonus enorme per noi. Forse due partite casalinghe nei play-off, semifinale e finale, non avremmo potuto chiedere di meglio", la chiosa di Roberts.