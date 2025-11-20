Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato a margine della 35esima festa del Parma Club Traversetolo.

Di seguito le principali dichiarazioni rilasciate da Pellegrino all'evento: “Sicuramente ci sono state partite in cui potevamo fare più punti, perché li meritavamo molto. Ora dobbiamo pensare alla prossima, perché c'è da vincere”. Prosegue quindi Pellegrino, parlando delle difficoltà in zona gol evidenziate dalla sua squadra: “Nell’ultima partita ne abbiamo fatti due, stiamo migliorando sotto questo aspetto. Certo, si può sempre fare meglio, si possono fare più gol con il lavoro di tutti. E bisogna allenarsi tutti i giorni per riuscirci”.

Intanto è atterrato in queste ore a Parma quello che sarà il nuovo portiere dei ducali almeno fino a gennaio, il veterano Vicente Guaita. Domani mattina alle 8 svolgerà le visite mediche al Gemini per poi firmare il suo contratto con il club ducale e mettersi a disposizione del tecnico Cuesta andando a sostituire Zion Suzuki che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, visto che si parla anche di un possibile periodo di stop più lungo.