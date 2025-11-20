Potenza, Di Bari: "Serve recupero mentale. Salernitana forte ma non saremo vittime"

A pochi giorni dall'inizio della sua avventura in qualità di direttore sportivo del Potenza, Giuseppe Di Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OttoChannel:

"Quello del Potenza è stato un percorso non del tutto negativo, la squadra era ad un punto dai playoff. Nelle ultime partite aveva perso un po’ terreno ma è una squadra che ha sempre espresso un buon calcio, è mancata a livello di numeri in avanti. È una rosa messa bene, deve solo recuperare dal punto di vista mentale. Io ho cercato di lavorare solo a livello mentale, non sono una persona che può cambiare le sorti di un contesto. Anche il mio predecessore (Enzo De Vito, ndr) ha fatto un buon lavoro. Essendo un ex calciatore e avendo vissuto realtà importanti, il mio apporto è stato sempre di supporto.

Quali ambizioni ha il club? Oggi è difficile puntare a qualcosa d’importantissimo ma c’è voglia di costruire qualcosa. Oggi ci sono corazzate, attrezzate per vincere e che negli anni hanno cercato di costruire qualcosa. Salernitana e Cosenza sono appena retrocesse e stanno facendo un ottimo campionato. Poi ci sono Benevento e Catania che da tempo stanno lavorando per costruire qualcosa di importante. È difficile poterle scavalcare ma è ovvio che vogliamo costruire qualcosa e dare soddisfazioni alla piazza".

Spazio, poi, ad un ragionamento sulla Salernitana, prossima avversaria, e sul Girone C nel suo complesso: "All'Arechi arriverà un Potenza che non vorrà essere vittima sacrificale. Credo che possa giocare in maniera libera mentalmente, la vittoria con il Trapani è stata positiva. Affronteremo una squadra forte ma allenatore e squadra hanno una propria identità. Poi sarà il campo il giudice supremo. In questo girone ci sono squadre importanti che stanno comandando. Il Trapani, altra corazzata, sta pagando il -8 in classifica ma gli equilibri sono ancora da allineare. Sarà il girone di ritorno a dare risposte".