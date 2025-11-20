Bastoni: "Invidio all'NBA il saper accettare la sconfitta. Qui un ko sembra la fine del mondo"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rivista Undici, parlando anche dell'NBA, di cui è grande fan, e di ciò che vorrebbe importare di quello sport nel calcio: "La cosa che più invidio a quel mondo è saper accettare la sconfitta. Da noi, nel calcio, una sconfitta sembra la fine del mondo. Giocando così tanto succede di perdere le partite, non si può essere sempre al massimo. C'è sempre un'occasione per poter dimostrare il proprio valore".

Qual è la differenza che c'è nel rapporto tra gli atleti e i tifosi negli Stati Uniti rispetto a quello che c'è in Italia?

"Loro si esprimono liberamente senza essere attaccati e giudicati, negli USA sono più avanti rispetto a noi. Non è una cosa che mi pesa, ci devo convivere perché ho scelto di fare parte di questo mondo".

Martedì è invece uscita la parte in cui spiegava l'andamento della finale di Champions: "È stata una cosa molto strana. Venivamo da una semifinale che resterà nella storia della Champions, ma in finale il PSG andava al doppio di noi. È difficile dire cosa sia successo, è come se non avessimo saputo cogliere quanto fossero forti. Rimane comunque l'orgoglio di aver raggiunto due finali in tre anni, non è una cosa semplice. Chiaramente avremmo preferito vincerle, ma sono tutte esperienze che ci portiamo dentro".