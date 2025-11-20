20 novembre 1996, la Juventus diventa la prima italiana a espugnare Old Trafford

Il 20 novembre del 1996, all'Old Trafford, il Manchester United affronta la Juventus di Marcello Lippi. È una sfida da giganti, perché da una parte c'è Sir Alex Ferguson, dall'altra Marcello Lippi. Bianconeri campioni d'Europa, ma nei Red Devils ci sono dei mostri sacri come Peter Schmeichel, Gary Neville, Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs e Roy Keane. Non da meno la Juve che può contare su Alessandro Del Piero, Didier Deschamps, Alen Boksic, Vladimir Jugovic e Zinedine Zidane.

La Juventus è prima nel girone e basta un punto per guadagnare la qualificazione ai quarti di finale. Il tecnico juventino non fa turnover e inserisce la sua migliore formazione. A spostare l'equilibrio è un calcio di rigore di Del Piero, pronto per diventare il capitano, al minuto trentasei del primo tempo. Il passaggio del turno diventa quindi realtà - matematica - ma è anche la prima volta che una squadra italiana vince a Old Trafford contro lo United, una sorta di appuntamento con la storia.

Manchester United-Juventus 0-1

Marcatori: Del Piero 36' (rig.)

Manchester United (4-4-2)

Schmeichel; G.Neville, Johnsen, May, P.Neville (dal 12' p.t. McClair); Beckham, Keane, Butt, Giggs; Cantona, Solskjaer (dal 37' s.t. J. Cruyff).

Allenatore: Ferguson

Juventus (4-3-1-2)

Peruzzi; Porrini, Ferrara, Montero, Torricelli (dal 38' s.t. Iuliano); Di Livio (dal 35' s.t. Tacchinardi), Deschamps, Jugovic; Zidane; Del Piero, Boksic

Allenatore: Lippi.