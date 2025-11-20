Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL

Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADLTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:10Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

Sono giornate di riflessioni, sul fronte dei rinnovi, sia in casa Juventus che in casa Milan. I nomi, quelli sotto i riflettori, sono due: Kenan Yildiz da una parte e Rafael Leao dall'altra. Ma la domanda sorge spontanea: viste le scadenze, nel 2029 per il turco e nel 2028 per il portoghese, ha davvero senso parlare adesso dei prolungamenti? La risposta è semplice: no. Ma andiamo con ordine e partiamo dal numero 10 della Juve. Attualmente il talento classe 2005 ha uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione e attraverso il suo agente ha fatto sapere al club bianconero che gradirebbe un aumento dello stipendio, che vorrebbe vedere almeno triplicato. Ecco, ma cosa ha dimostrato davvero Yildiz per pretendere un ingaggio del genere? Sulla carta il giocatore è un prospetto tra i più interessanti d'Europa ma almeno per il momento sono davvero troppo poche le partite nelle quali è stato decisivo con i suoi gol e i suoi assist.

E allora per quale motivo la Juventus dovrebbe aumentargli l'ingaggio? La scadenza non preoccupa i bianconeri, le possibili offerte che potrebbero arrivare dalle big europee un po' di più, ma non siamo ancora al braccio di ferro e per questo ha fatto certamente bene Giorgio Chiellini a predicare la calma sul fronte del rinnovo di Yildiz. Sia chiaro, la volontà della Juventus è quella di arrivare a un accordo, ma le cose non sono certo da affrettare e nonostante le parole ufficiali è abbastanza chiaro che la Juve voglia aspettare di capire se il turco potrà davvero diventare un campione.

Quasi di pari passo, anche se da tutt'altra parte, c'è poi la questione legata al rinnovo di Rafael Leao con il Milan. La scadenza del contratto del portoghese con il club di via Aldo Rossi è fissata per il 30 giugno 2028 e anche in questo caso il tempo è dalla parte della società. Leao, a differenza di Yildiz, ha un ingaggio molto alto, da quasi, bonus compresi, 7 milioni di euro e per questo non c'è alcuna fretta. Oltre a questo è logico parlare anche delle prestazioni del calciatore. Dopo anni complicati, dove raramente ha rispettato quelle che sono le aspettative sul suo rendimento, quest'anno il giocatore sta facendo molto meglio, infortunio a parte. Ma bastano pochi mesi per convincere il Milan a puntare tutto su di lui? Anche in questo caso la risposta è no. E c'è dio più. Se Leao dovesse continuare su questi livelli per tutta la stagione in caso di offerta monstre in estate la dirigenza rossonera farebbe bene a pensare anche a una cessione. Perché Leao è un giocatore che quando vuole sa essere decisivo, ma la sua storia ci insegna che è anche troppo discontinuo.

Per chiudere è giusto fare un riferimento a quella che è stata la strategia adottata da Aurelio De Laurentiis con Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la prima stagione del georgiano al Napoli il milione e 400mila euro di stipendio che gli azzurri gli avevano garantito al momento della prima firma per l'approdo nel capoluogo campano sembrava essere davvero troppo poco ma nessuno, per citare ADL, aveva costretto il calciatore a firmare per quella cifra. L'accordo andava bene a tutti nel momento in cui fu siglato, e allora perché ritoccarlo dopo un solo anno. Alla fine la strategia del presidente del Napoli ha fruttato un risparmio, nel corso degli anni, molto considerevole e parliamoci chiaro, Kvara sarebbe partito lo stesso per andare al PSG, anche se il suo stipendio fosse stato più alto. Ecco, per Yildiz e Leao, Juventus e Milan prendano spunto da De Laurentiis. Anche perché altrimenti i contratti non sarebbero davvero inutile firmarli.

Articoli correlati
Vlahovic resta a rischio per Firenze. La curiosa ricorrenza da quando veste la maglia... Vlahovic resta a rischio per Firenze. La curiosa ricorrenza da quando veste la maglia della Juve
Abodi: "Due stadi già certi per Euro 2032. Mondiali? Gli italiani li pretendono" Abodi: "Due stadi già certi per Euro 2032. Mondiali? Gli italiani li pretendono"
Qui Irlanda del Nord, l'ex ct Baraclough: "Playoff con l'Italia? Ricordo le parole... Qui Irlanda del Nord, l'ex ct Baraclough: "Playoff con l'Italia? Ricordo le parole di Vialli..."
Altre notizie Editoriale
Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un... Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto... Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti... Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale... L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad... Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra.... Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa,... L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre... L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
5 Palladino vede un'Atalanta già grande e da 3-4-2-1. Con Lookman e Maldini da rilanciare
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Immagine top news n.1 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
Immagine top news n.2 Buonfiglio (pres CONI): “Mondiali? Per andarci non basta l’entusiasmo di Gattuso”
Immagine top news n.3 Bologna pronto a blindare Castro: proposto un rinnovo di contratto al giocatore fino al 2031
Immagine top news n.4 Playoff Mondiali, oggi il sorteggio: fasce e schede delle 12 possibili avversarie dell'Italia
Immagine top news n.5 Chiellini fa il punto sulla Juventus, la squadra si allena in campo. Le ultime su Vlahovic
Immagine top news n.6 Lukaku corre in soccorso di Conte. E Politano avverte il Napoli: "Ci aspetta un mese di fuoco"
Immagine top news n.7 Dall'eredità di Canizares agli elogi di Ferguson. Chi è Guaita, il nuovo portiere scelto dal Parma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Maifredi: "Bologna, Sartori è il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Immagine news Serie A n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina-Juve partita svolta per entrambe. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Zhegrova anticipa il rientro a Torino grazie al jet privato fornito dal club bianconero
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Nicola: "Vogliamo raggiungere l'obiettivo salvezza costruendo un'identità"
Immagine news Serie A n.3 Qui Romania, Becali: "L'Italia sarebbe favorita al 65%, speriamo di non incontrarla"
Immagine news Serie A n.4 Vlahovic resta a rischio per Firenze. La curiosa ricorrenza da quando veste la maglia della Juve
Immagine news Serie A n.5 Qui Svezia, il ds del Djurgarden: "Italia? Sorteggio da sogno, non mi spaventerebbe"
Immagine news Serie A n.6 Cornacini: "Il Brasile aveva bisogno di Ancelotti. Il calcio è in mano a poche persone"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Paolo Bianco: "Non avrei mai voluto lasciare l'Ucraina, un giorno ci tornerò"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Pyyhtia: "La squadra è forte, se faremo bene non sarà una sorpresa"
Immagine news Serie B n.3 Finalmente ci siamo, il Papu Gomez è pronto a tornare in campo nel derby Padova-Venezia
Immagine news Serie B n.4 Avellino, l'attacco fatica: Biancolino lancia la coppia Tutino-Patierno per risolvere la crisi del gol
Immagine news Serie B n.5 Ursino sulla Serie B: "Occhio al Frosinone di Alvini, il Bari ha tutto per risollevarsi"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Tra vecchia e nuova proprietà sono stato scelto due volte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ursino: "Il Crotone è stata la mia famiglia per 27 anni. Lo Scida deve tornare un fortino"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo allarme mercato: Longobardi e Lepri a rischio partenza
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Esposito: "Rammarico per il pari di Livorno, ora dobbiamo mettere punti in cascina"
Immagine news Serie C n.4 Forlì, Mandrelli: "Il primo obiettivo è la salvezza, ma abbiamo tanta voglia di arrivare ai playoff"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.6 Serie C, due turni di fuoco: la vetta del Girone A passa dagli scontri diretti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…