Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."

Claudia Marrone
ieri alle 23:49
Dall'inviato a Roma, Marco Campanella

Non solo mister Luca Rossettini. In casa Roma Femminile, alla vigilia della sfida di Champions contro il Leuven, ha parlato anche Giada Greggi, che ha fatto il punto della situazione partendo dalla vittoria nel derby di domenica contro la Lazio: "Vincere un derby dà sempre qualcosa in più. Sappiamo quanto vale un derby a Roma e siamo rimaste prime in classifica: questa carica deve trasformarsi in concentrazione e portarci a giocare al meglio domani contro il Leuven".

Cosa è mancato fin qui in Champions?
"Forse, l’abitudine a giocare questo tipo di partite. Sappiamo che stiamo affrontando un girone difficile: ci è andata male all’inizio, perché abbiamo trovato subito due top squadre come Real Madrid e Barcellona. Però devo dire che contro il Valerenga c’è stato un atteggiamento positivo, un atteggiamento aggressivo, e dobbiamo ripartire da lì. Abbiamo creato molte occasioni e dobbiamo imparare a sfruttarle al meglio. Il nostro percorso, però, comincerà davvero da domani contro il Leuven".

C’è rammarico per la gara col Valerenga e con che spirito arrivate alla partita di domani?
"C’è stato tanto rammarico perché, come ha appena detto il coach, abbiamo creato tante occasioni e potevamo ottenere un finale diverso. Devo dire che non vedevamo l’ora di giocare questa partita per rifarci contro il Vålerenga. Come ha detto il mister, siamo cariche e non vediamo l’ora di andare in campo: l’obiettivo è prendere i punti e dare il nostro 100%".

Cosa è andato bene e qual è il vostro rammarico fin qui nel percorso?
"La reazione c’è stata, anche perché venivamo dalla sconfitta contro la Fiorentina. Sappiamo di aver giocato una partita in cui abbiamo perso di tanto e che contro il Vålerenga si poteva fare di meglio. Sono però stati raggiunti grandi traguardi che nessuno si aspettava: una finale di Women’s Cup, la qualificazione in Champions League… tanti obiettivi importanti sono stati centrati. Adesso pensiamo a domani".

Pensate a poter raggiungere il passaggio i playoff?
«No, pensiamo gara dopo gara. Domani penseremo al Leuven, poi ci sarà da concentrarsi sul Como e successivamente guarderemo più avanti. Pensiamo partita dopo partita e poi si vedrà cosa succederà. Però, ovviamente, ora la cosa più importante è prendere i punti domani".

