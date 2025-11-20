Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"

A poche ore dalla sfida di campionato contro la Sambenedettese, Silvio Brocco, presidente del Pineto, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul collega, a capo del club marchigiano, Vittorio Massi:

"Lo pregai di lasciare il Porto d'Ascoli e di prendere la Samb - ha spiegato attraverso le colonne del Corriere Adriatico -, mi ha ascoltato e sono felice di quello che ha fatto e che sta facendo. Ha fatto rinascere il calcio a San Benedetto e gli va dato merito, si sta sacrificando moltissimo: è un presidente del posto, ci si deve inchinare per gli sforzi che sta producendo. E' un grande uomo, siamo rimasti in pochi ad essere presidenti che mostrano entusiasmo: forse siamo rimasti in due, io e lui.

Assisteremo alla partita insieme, poi al termine ci stringeremo la mano e continueremo ad essere grandi amici. Non ho mai pensato a fare il passo avanti per venire a San Benedetto: io e i miei collaboratori ci divertiamo con il Pineto, sto bene con la mia gente e la Samb è in buonissime mani. Il match con la Sambenedettese sarà uno spettacolo bellissimo tra due realtà vicine, mi auguro che sia una partita corretta e all'altezza del numeroso pubblico che ci sarà al Riviera".