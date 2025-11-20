Gomez: "Non sono venuto qui a passeggiare, voglio portare il Padova in Serie A"

“Voglio portare il Padova in Serie A”. L’attaccante biancoscudato Alejandro Gomez, meglio noto come El Papu, ha parlato così in vista del derby contro il Venezia in programma in questo fine settimana all’Euganeo in un’intervista rilasciata a Gr Media House.

“A Padova penso di poter dare ancora tanto, ho in testa le mie motivazioni e i miei obiettivi e non sono venuto qui per passeggiare. - prosegue l’argentino come riporta Pianetaserieb.com - Voglio portare il Padova in Serie A, per me questa è la cosa più importante ed è la prima cosa che ho detto dal direttore (Massimo Mirabelli NdR) che mi ha voluto qui”.

Il campione del Mondo continua poi sottolineando come la piazza veneta meriti il ritorno in massima serie: “Penso che questa città meriti una squadra in Serie A dopo tanti anni e questo è il mio primo obiettivo. Voglio portare entusiasmo, esperienza e cercare di aiutare i ragazzi, il mister e la società a crescere e cercare di crescere insieme.”