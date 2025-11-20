TMW Team Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni

Come già anticipato dal comunicato del Monastir, è stato raggiunto l'accordo tra il club sardo, che milita nel Girone G di Serie D, e il Team Altamura per il passaggio alla formazione pugliese del figlio d'arte David Edoardo Suazo, che farà così il suo esordio nel professionismo italiano, andando a rimpolpare l'attacco della squadra biancorossa, ora nel Girone C di Serie C.

Si attende solo l'annuncio del Team Altamura ma questo, come accade nei casi di risoluzione contrattuale, avverrà domani, dovendo decorrere un giorno tra l'addio con un club e il passaggio a un altro; club, il Monastir che per altro - nonostante l'attaccante fosse elemento indispensabile per la rosa guidata da mister Marcello Angheleddu e dal suo vice Fabio Vignati - non si è assolutamente opposto al trasferimento del giocatore, ma ha anzi ulteriormente contribuito alla sua crescita, considerando la fiducia accordatagli anche in un momento in cui magari c'erano dubbi attorno a lui. L'intuizione dell'agente Dario Colapinto, che ha mediato con il Ds dei pugliesi Matteo Lauriola, hanno poi fatto il resto, per Suazo si avvicina la grande occasione della sua carriera.

Manca appunto solo l'ufficialità. A ogni modo, stando a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il contratto del giocatore sarà di almeno tre anni, ma resta da definire come questi verranno spalmati, se con opzione o meno. A breve, però si chiarirà il tutto.