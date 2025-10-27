Inesperienza e non solo: Verona, è come un ko. Zanetti riparte da Orban e Giovane

Il Verona esce con le ossa rotte da una sfida pareggiata in maniera incredibile contro il Cagliari. Fino al 77' in pochi avrebbero potuto pronosticare una rimonta sarda, ma tant'è: sono bastate un paio di imbucate fatte nel modo giusto e la prima vittoria stagionale è andata a monte, per la squadra di Zanetti.

Sfortuna, Caprile e inesperienza

Come si spiega allora una partita del genere? Premessa: alla vigilia, pur inseguendo i tre punti dall'inizio della stagione, probabilmente un pareggio per 2-2 non sarebbe stato necessariamente un risultato da buttare. Innegabile però che, come riconosciuto da Zanetti, maturarlo in questo modo sia stato come aver perso. La sfortuna ha giocato un ruolo, sicuramente. Si veda la traversa di Serdar. Poi c'è Caprile: gli interventi sullo stesso Serdar, su Orban e su Giovane, sono stati irreali. Non basta, però: c'è da parlare dell'inesperienza di un gruppo nuovo, giovane e inesperto in molti elementi. Il percorso di crescita è difficile da accettare, ma c'è da farci i conti.

Due riflessioni sui cambi

Probabilmente si parlerà dei cambi scelti da Paolo Zanetti, che non hanno pagato. Certo, magari inserendo qualche altro giocatore poteva andare diversamente e non ne avremo mai la controprova, ma a ben vedere la panchina, chi altro c'era da inserire di un livello superiore a chi è entrato? Sarr è molto più avanti nella condizione di Mosquera, Harroui è un giocatore che ha bisogno di questo genere di spezzoni di gara per rientrare in condizione, il Verona ha bisogno di lui. Poi c'è Fallou Cham, protagonista suo malgrado in entrambi i gol subiti, in negativo. Una volta che Belghali ha chiesto il cambio per i crampi, è lui il giocatore designato a sostituirlo in quella fascia. Non farlo per paura che sbagli, significherebbe affossarlo.

Zanetti riparte da Orban e Giovane

Una nota positiva c'è. Giovane ha fatto un'altra super prestazione: il brasiliano non è mai davvero mancato. L'intesa con Orban va migliorata, è evidente. I due non se le sono mandate a dire nel corso dei 90 minuti, perché spesso uno pensava ad una cosa e l'altro invece ne faceva una differente. Ma alla fine, discutere può servire per arrivare ai risultati e loro ci sono arrivati: scatto di Giovane, palla a Orban per il momentaneo 2-0, con annessi abbracci fra i due. Il Verona riparte dalla sua nuova coppia gol.