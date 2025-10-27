Empoli-Sampdoria, sfida fra deluse. Toscani senza Ceeesay e Nasti. Pedrola c'è
Domani sera al 'Castellani' andrà in scena la sfida fra due delle big più in crisi dell'intera Serie B: Empoli e Sampdoria. Una sfida, quella della decima giornata, complicata anche da alcuni forfait.
In casa Empoli, ad esempio, per Joseph Ceesay, autore del gol del momentaneo vantaggio col Modena ma costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà sottoposto oggi a esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza contro i blucerchiati appare fortemente in dubbio. Tra gli indisponibili anche Nasti, che dovrebbe rientrare solo dopo la sosta.
Da casa Sampdoria invece arrivano buone notizie: Pedrola è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un mese e mezzo di stop, seguito all’infortunio del 13 settembre. Lo spagnolo punta a tornare tra i convocati per la trasferta in Toscana, dove Foti prepara qualche ritocco all’undici titolare. Confermato il 3-5-2, ma in avanti si va verso l’inserimento di Cuni accanto a Coda, con Barak destinato alla panchina.
