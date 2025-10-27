Padova, Gomez s'infortuna prima del rientro: "Terribile non poter scendere in campo"

Quella di ieri contro la Juve Stabia sarebbe dovuta essere la gara del ritorno al calcio giocato del Papu Gomez con indosso la maglia del Padova.

Il karma, però, ci ha messo lo zampino e l'argentino ha dovuto saltare il match, poi terminato 2-2, a causa di un problema fisico che lo terrà ai box per circa 20 giorni.

"Cari tifosi - scrive l'ex Atalanta su Instagram - È una sensazione terribile non poter scendere in campo e dover saltare la partita dopo tanto tempo di attesa. Volevo scusarmi personalmente con tutti i tifosi che erano pronti a darci la carica, il vostro supporto è tutto per me e mi dispiace non poter essere a lottare con la squadra. Vi assicuro che farò di tutto per rientrare il più velocemente possibile. l'infortunio richiede la massima attenzione e la mia assoluta priorità in questo momento è la completa guarigione. Devo concentrarmi sulla riabilitazione per tornare al mio 100%. Forza Padova sempre"