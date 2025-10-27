Juve, Tudor così prima dell'esonero: "Fa parte del calcio si parli della mia posizione"
Igor Tudor, ormai ex allenatore della Juventus, ha rilasciato ieri sera un'intervista a SportMediaset, parlando così dopo il ko dei bianconeri. Dopo la notizia del suo esonero, sorprendono le dichiarazioni dell'ex tecnico: "È una grande delusione perdere, la squadra si è preparata bene negli allenamenti e nel riscaldamento. Invece non è bastato, quando si arriva là manca serenità, manca l'ultimo passaggio, manca l'ultimo tiro… Se non si fa gol è difficile vincere".
Quando si provano soluzioni diverse e non si arriva a niente. Cosa pensa un tecnico?
"Un allenatore lavora, prova ad aiutare, sta vicino ai ragazzi e ai giocatori, è l'unico modo. L'ho detto nella partita, bisogna essere più offensivi e non concedere dietro. Non bisogna fare sbagli difensivi, quello è un problema, ogni partita succede che facciamo un errore difensivo. Magari è un momento, bisogna stare uniti e ripartire".
C'è il rischio di entrare in un buco nero?
"Non lo so, non credo. Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi abbiamo fatto male. Non posso dire che non c'era voglia di fare o che siamo entrati molli, evidentemente non basta, bisogna dare qualcosa in più".
Si parlerà tanto della sua posizione.
"Fa parte del calcio, è sempre stato così. Sono molto concentrato sulla squadra perché questa vita qua bisogna vivere così, guardando un piccolo passo avanti che è domani, l'allenamento. Sennò non puoi viverla questa situazione".
C'era il rigore per voi non concesso?
"Non l'ho visto, mi hanno detto di sì, è così".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.