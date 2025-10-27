Live TMW Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.47 - Terza sconfitta consecutiva per la Juventus, che cade 1-0 allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Decisivo il gol di Toma Basic dopo soli nove minuti di gioco. Tra pochi minuti il calciatore bianconero XXX interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.58 - È iniziata la conferenza stampa di Manuel Locatelli

Ti aspettavi questa prestazione dopo Madrid?

"Sinceramente no. Stiamo vivendo una situazione difficile e sarebbe ipocrita non ammetterlo, la squadra sta lavorando bene in settimana ma non riusciamo a trovare la chiave per fare meglio. Dobbiamo trovare la chiave".

I cambiamenti tattici possono portare a un po' di confusione?

"Non è un problema tattico, il nervosismo è legato al risultato qui a Roma e dovevamo cercare di recuperare la partita. La frenesia ha portato a questi errori, non è una questione tattica".

Che sensazione provate quando sentite dire che questa non è la vera Juventus?

"Innanzitutto noi dobbiamo proteggerci dalle cose che vengono dette fuori. La realtà è solo il campo verde, il resto sono tutte chiacchiere. Sicuramente i risultati non sono stati all'altezza di questo club. È sempre bello quando parlano bene di te, mai quando parlano male".

Tudor è la persona giusta con cui ripartire?

"Io non so quale sia il problema, è giusto fare le domande. Non è una cosa tattica, è più una cosa mentale. Siamo troppo frenetici, dobbiamo essere più lucidi e freddi. Andiamo in svantaggio subito, questo porta nervosismo e queste sono le cose da analizzare. Cerchiamo di preparare le partite al meglio, ora bisogna reagire".

Hai avuto una spiegazione sul rigore non concesso?

"L'arbitro mi ha detto che il VAR non lo ha richiamato e non può inventarselo l'arbitro se non l'ha visto. Voglio però analizzare altro, non dobbiamo attaccarci agli episodi. Non va bene".

Vedi similitudini rispetto allo scorso anno?

"No, non vedo similitudini. Non mi piace fare paragoni, dobbiamo guardare il presente e il presente sta dicendo questo. L'unico modo che conosco per uscirne è stare uniti, guardarci negli occhi e trovare energie positive tra di noi. Dobbiamo uscirne il più in fretta possibile, non ci sono altre storie".

00.04 - È terminata la conferenza stampa di Manuel Locatelli.