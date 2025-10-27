Serie A, gli arbitri dell'8^ giornata: Atalanta-Milan a Doveri. Assenti Mariani, Bindoni e Marini
Sono stati resi noti gli arbitri che dirigeranno le gare del 9° turno di Serie A. Di seguito le designazioni, nelle quali non sono presenti Mariani, Bindoni e Marini, rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli-Inter, mentre tornano Abisso e Marinelli, fermati dopo Milan-Fiorentina: il primo fischierà in Genoa-Cremonese, il secondo sarà quarto uomo in Cagliari-Sassuolo:
LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
Arbitro: COLLU
Assistenti: ROSSI L. – CAVALLINA
IV uomo: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45
Arbitro: DOVERI
Assistenti: VECCHI – MORO
IV uomo: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI
COMO – H. VERONA Martedì 28/10 h. 18.30
Arbitro: MARCENARO
Assistenti: ROSSI C. – BIANCHINI
IV uomo: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – UDINESE Martedì 28/10 h. 18.30
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: ROSSI M. – BERCIGLI
IV uomo: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
ROMA – PARMA Martedì 28/10 h. 18.30
Arbitro: CREZZINI
Assistenti: PERETTI – ZINGARELLI
IV uomo: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA – TORINO Martedì 28/10 h. 20.45
Arbitro: AYROLDI
Assistenti: CECCONI – CIPRESSA
IV uomo: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
GENOA – CREMONESE Martedì 28/10 h. 20.45
Arbitro: ABISSO
Assistenti: DI GIOIA – DI GIACINTO
IV uomo: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
INTER – FIORENTINA Martedì 28/10 h. 20.45
Arbitro: SOZZA
Assistenti: COSTANZO – PASSERI
IV uomo: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: COLAROSSI – SCARPA
IV uomo: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
PISA – LAZIO Giovedì 30/10 h. 20.45
Arbitro: MASSA
Assistenti: DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV uomo: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
