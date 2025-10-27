Orban più Giovane, Zanetti aveva ragione. Ma che reazione del Cagliari al Bentegodi

Al Bentegodi finisce con un rocambolesco 2-2 tra Verona e Cagliari, al termine di una gara che sembrava ormai saldamente in mano agli uomini di Zanetti. I gialloblù passano in vantaggio al 23’ grazie a Gagliardini, bravo a farsi trovare pronto su un cross da punizione di Giovane. Poco dopo, Caprile salva i sardi con due interventi prodigiosi su Serdar e Orban, mantenendo il punteggio in bilico. Nella ripresa arriva comunque il raddoppio: al 59’ Belghali sfonda a destra e serve Giovane, che confeziona il secondo assist per Orban, al primo gol stagionale. Quando la gara sembra chiusa, il Cagliari reagisce però con orgoglio: al 77’ Idrissi accorcia con un sinistro potente sotto la traversa, e in pieno recupero Felici trova il pareggio con una splendida azione personale. Un punto che sa di beffa per il Verona, ma di grande carattere per la squadra di Pisacane.

L'analisi di mister Zanetti

"Sicuramente ci siamo abbassati un po', questo è sicuro. D'altra parte abbiamo gestito male la situazione. Soprattutto abbiamo iniziato a sbagliare le cose semplici in un momento in cui serviva personalità per portare la partita a casa. Dobbiamo crescere. Le capacità le abbiamo. Tutti siamo incazzati e tristi, è normale, ma continuo a credere che questa squadra abbia tutto il potenziale per raggiungere l'obiettivo. Giovane e Orban? Abbiamo sentito parlare in maniera martellante dei due nostri attaccanti che non segnano e non si passano la palla, ma oggi sono andato dritto per la mia strada e quelle cose le abbiamo raggiunte con il lavoro"

L'analisi di mister Pisacane

"Il calcio è bello perché è fatto di giudizi che fate voi dopo la partita. Il Verona nei primi 45 minuti è stato nella propria metà campo, ma è una mia impressione, che ha avuto due situazioni da gol. Poi nel secondo tempo è stato un grandissimo Verona, che ha qualcosa in più dalla cintola in su con Giovane e Orban che hanno un grandissimo futuro davanti a sé. Passata la tempesta abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare il pareggio".