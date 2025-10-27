Allegri sull'esonero di Tudor dalla Juventus: "Dispiace, bravo ragazzo e ottimo allenatore"
La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor. Fatale per il tecnico croato è stato il ko di ieri sera contro la Lazio all'Olimpico e più in generale i risultati balbettanti delle ultime settimane.
In conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, anche il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, storico ex bianconero, ha voluto commentare la decisione della Juventus: "Se verrà esonerato mi dispiacerà, un bravissimo ragazzo e un ottimo allenatore".
