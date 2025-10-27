Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Thuram tornerà in gruppo giovedì. Mkhitaryan rischia 4-6 settimane di stop

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:38Serie A
Marcus Thuram nella giornata di ieri ha fatto un passo avanti decisamente importante per quanto riguarda il suo recupero dall'infortunio e l'Inter ne è ben felice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel giorno in cui gli altri due infortunati Raffaele Di Gennaro e Matteo Darmian godevano di riposo, lui ha rimesso piede in campo dopo quel problema accusato il 30 settembre.

Nei prossimi due giorni l'attaccante aumenterà i carichi di lavoro e lo farà svolgendo sedute individuali per tornare poi in gruppo dopo la sfida contro la Fiorentina. Solo Chivu deciderà se inserirlo tra i convocati la partita successiva, ma la sensazione è che un paio di sedute prima del match contro l'Hellas Verona le farà. Dovesse invece preferire la prudenza, allora tutto slitterebbe a mercoledì 5 novembre o alla domenica successiva, quando saranno in programma le gare contro Kairat Almaty e Lazio.

Sensazioni decisamente più negative invece per quanto riguarda Henrikh Mkhitaryan, che contro il Napoli ha accusato un problema al flessore. L'armeno, si legge sulla rosea, potrebbe rimanere ai box per circa 4-6 settimane. Si scaldano dunque Sucic e Zielinski, ma anche Frattesi reclama più spazio. L'allenatore nerazzurro ha solo l'imbarazzo della scelta, le alternative non mancano.

