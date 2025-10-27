Samb, Palladini dopo il ko di Ascoli: "Immeritato. Non si è vista grande differenza"

Sconfitta ma a testa alta la Sambenedettese, superata di misura al "Del Duca" di Ascoli nel derby marchigiano per 1-0. Nella sala stampa è intervenuto il tecnico Ottavio Palladini. Queste le parole raccolte da TuttoC.com:

"Sconfitta immeritata, partita molto tattica nel primo tempo. Andavamo a prendere uomo contro uomo, nella circostanza del gol dell'Ascoli non siamo stati bravi a scambiarci come era accaduto in precedenza e la loro qualità ha fatto la differenza. Siamo partiti comunque bene, in alcuni frangenti potevamo fargli male. Nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni clamorose nelle quali il loro portiere è stato bravissimo, ci sta concedere qualche ripartenze ad una squadra di qualità, gioco e idee ma per quanto si è visto il pareggio sarebbe stato più giusto. Abbiamo seguito la politica degli under, ma finora l'ultima partita che non mi è piaciuta la partita contro il Livorno. Contro il Ravenna e oggi contro l'Ascoli non si è vista tutta questa differenza.

L'importante è che arrivi davanti alla porta, sarebbe stato più bello avesse fatto gol. Poi è arrivata l'espulsione di Moussa che a mio avviso non c'era ma posso capire la decisione dell'arbitro. Non ritengo giusto recriminare sulla sua decisione io quello che posso fare è complimentarmi alla mia squadra, siamo riusciti a mettere in difficoltà in dieci l'Ascoli".