Domani Reggiana-Modena, sold-out al 'Mapei' e con Ligabue in tribuna

C'è grande attesa per l'appuntamento di domani. Il derby del Secchia, ovvero il fiume che divide, calcisticamente e non solo, Reggio Emilia e Modena. Una sfida, quella fra la Reggiana e i Canarini di Andrea Sottil che promette emozioni e una cornice di pubblico da record stagionale. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono già 11.712 i biglietti staccati, con il settore ospiti da 4.000 posti ormai vicino al sold out.

Tra gli spettatori ci sarà anche Luciano Ligabue, tifoso d’eccezione della Reggiana e simbolo della sua Correggio, cittadina di 25 mila abitanti che ha dato i natali anche al difensore Magnani, pronto a partire titolare per la prima volta dopo tre brevi apparizioni (123 minuti complessivi).

Le due squadre arrivano al derby in condizioni psicologiche opposte: la Reggiana deve riscattare la sconfitta di Monza, mentre il Modena è in fiducia dopo il successo sull’Empoli e il vantaggio di +4 sulle inseguitrici.