Breda: "Monza ha trovato continuità. Palermo? Non è ancora la squadra di Inzaghi"
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Roberto Breda, tecnico con oltre 340 panchine in Serie B, ha fatto una rapida analisi sulla vetta del campionato cadetto:
“Il Monza sembra stia trovando continuità. Il Palermo deve ancora trovare la giusta identità, non vedo ancora una squadra di Inzaghi. E il Modena merita i complimenti”.
9ª GIORNATA
Modena-Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino-Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza-Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria-Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Sudtirol-Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella-Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Carrarese-Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Padova-Juve Stabia 2-2
17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)
Bari-Mantova 1-0
49’ Moncini
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14
Venezia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 12
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Empoli 10
Catanzaro 9
Bari 9
Pescara 7
Spezia 6
Sampdoria 6
Mantova 5
