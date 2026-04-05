Inter, Dumfries: "Siamo rientrati con un'altra testa, ora continuiamo così per lo Scudetto"

L'esterno nerazzurro Denzel Dumfries analizza così a Inter TV il match stravinto oggi a San Siro contro la Roma per 5-2: "È una grande vittoria, sono molto contento. Abbiamo fatto una grande prestazione”, ha dichiarato l’esterno nerazzurro, sottolineando soprattutto il valore collettivo della prova offerta.

Nonostante la gioia, Dumfries non nasconde un pizzico di rammarico personale: “È mancato il mio gol, quando gioco in casa voglio sempre segnare, ma oggi era più importante vincere. Siamo tornati con un’altra testa. Ho visto una squadra che gioca insieme, e non era facile dopo gli impegni internazionali. Abbiamo una grande squadra, con giocatori importanti, ed è arrivata una vittoria fondamentale”.

Infine, uno sguardo anche alla sua condizione personale: “Sto bene, ho avuto un periodo difficile. Era importante tornare a giocare e aiutare i compagni. Vogliamo vincere lo Scudetto. Dobbiamo continuare a lavorare e giocare così”.