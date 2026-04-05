Inter, Dumfries: "Vogliamo vincere lo scudetto, peccato per il mio gol sbagliato"

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 5-2 sulla Roma: "Oggi è stata una partita molto bella, abbiamo lavorato e sono molto contento perché sono tornati giocatori molto importanti per noi. Siamo una grande famiglia e questa è la strada giusta per arrivare fino alla fine della stagione".

La vittoria è una terapia?

"Sì, è stata molto importante dopo due pareggi. Vogliamo vincere lo scudetto, dobbiamo vincere ogni partita e bisogna continuare così".

Quanto è bello vivere questo gruppo?

"Il nostro è un gruppo speciale, stiamo insieme da tanti anni e quando segna qualcuno è un momento speciale per tutti: per questo ci abbracciamo forte".

Potevi segnare?

"Sì, volevo segnare: è stato un gran pallone di Bonny, è mancato il gol, peccato. Ma va bene, abbiamo vinto e questa è la cosa più importante per noi".