Inter-Roma, Calvarese: "Né il tocco di braccio di Calhanoglu né quello di Akanji sono punibili"

"Il risultato agevola la prestazione, ma lui non sbaglia nulla". Questo il commento di Gianpaolo Calvarese all'arbitraggio di Sozza nel corso di Inter-Roma. L'ex fischietto ha infatti dato un 6,5 alla direzione di gara di ieri sera a San Siro con i nerazzurri di Cristian Chivu che si sono imposti per 5-2 sui giallorossi di Gasperini. Attraverso il suo profilo Instagram, Calvarese ha giudicato l'operato evidenziando alcuni episodi che sono accaduti durante la gara:

"Gara in gestione per Simone Sozza a San Siro. La Roma chiede due calci di rigore, ma né il tocco di braccio di Calhanoglu né quello di Akanji sono punibili. Regolare la rete del 3-1 di Lautaro Martinez".