Inter-Roma, Calvarese: "Né il tocco di braccio di Calhanoglu né quello di Akanji sono punibili"
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"Il risultato agevola la prestazione, ma lui non sbaglia nulla". Questo il commento di Gianpaolo Calvarese all'arbitraggio di Sozza nel corso di Inter-Roma. L'ex fischietto ha infatti dato un 6,5 alla direzione di gara di ieri sera a San Siro con i nerazzurri di Cristian Chivu che si sono imposti per 5-2 sui giallorossi di Gasperini. Attraverso il suo profilo Instagram, Calvarese ha giudicato l'operato evidenziando alcuni episodi che sono accaduti durante la gara:
"Gara in gestione per Simone Sozza a San Siro. La Roma chiede due calci di rigore, ma né il tocco di braccio di Calhanoglu né quello di Akanji sono punibili. Regolare la rete del 3-1 di Lautaro Martinez".
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