Milan-Torino, Calvarese: "Sul rigore per i granata non viene mostrata l’immagine frontale"

Gianpaolo Calvarese, nel corso del suo intervento sull'edizione odierna di Tuttosport, ha commentato l'arbitraggio di Fourneau nel match di ieri sera fra Milan e Torino, vinto dai rossoneri per 3-2: "Nell’occasione del rigore concesso ai granata, si capisce davvero poco dal live: non viene mostrata l’immagine frontale, ma sembra che Pavlovic (che viene anche ammonito) colpisca Simeone sul viso con una manata".

Sul tocco di braccio di De Winter pochi istanti più tardi invece "non c’è rigore" in quanto "il pallone finisce in maniera inattesa sul braccio del belga, in posizione naturale". Sul finire di prima frazione di gara Fullkrug protesta per un tocco di mano di Ismajli in area di rigore ma "il tocco del difensore arriva dopo un rimpallo, e non è punibile: Fourneau non ha dubbi e decide di lasciar giocare".

Non c’è condotta violenta di De Winter ai danni di Giovanni Simeone invece poiché "il belga colpisce l’ex Napoli alla testa per puro caso con la gamba, continuando la corsa e senza cercare il contatto". Per quanto riguarda i gialli non ci sono dubbi a riguardo. Sono corretti sia quello assegnato a Tormori ad inizio gara così come quelle di Ilkhan e Gimenez nella seconda frazione di gara.