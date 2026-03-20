Calvarese su Genoa-Udinese: "Rigore? Episodio simile a quello di Bisseck. Ma valutazione opposta"

L'ex arbitro e oggi commentatore Gianluca Calvarese dai propri canali social ha parlato del rigore concesso in campo e poi revocato al VAR in Genoa-Udinese di questa sera paragonandolo con quello assegnato lo scorso anno alla Lazio a San Siro contro l'Inter dove avvenne esattamente il contrario: "Partiamo con l’analisi, se prendiamo il fermo immagine la sensazione è quella di un braccio, quello di Kabasele, vicino al fianco e quindi potenzialmente non punibile. Però attenzione, il fallo di mano si giudica con la dinamica e qui sembra che il braccio si muova verso il pallone da dietro, un extra movimento. Una movimento che rappresenta un elemento che porta in campo Collu a fischiare il calcio di rigore. Però al di là del fatto tecnico devo dire che questo episodio è davvero molto simile a Inter-Lazio dello scorso anno con il mani di Bisseck che fu giudicato falloso ed ebbe un peso importantissimo nella lotta Scudetto.

Allora il punto diventa un altro, perché qui entra in gioco il VAR di Aureliano, lo stesso di Atalanta-Napoli, e quello che si evidenzia è davvero l’incoerenza su episodi di questo tipo. C’è un salto quantico nelle valutazioni perché qui partiamo da un rigore assegnato in campo e poi fatto revocare dal VAR, mentre a Milano un episodio molto simile venne giudicato diversamente: nessun rigore dal campo e poi intervento del VAR per farlo assegnare".