Italia, rifinitura verso la Norvegia: Tonali in gruppo, domani sarà in tribuna con Calafiori
Allenamento di rifinitura in corso a Milanello per la Nazionale azzurra di Rino Gattuso. L'Italia, dopo il successo contro la Moldova, sta preparando l'ultima sfida del girone di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Norvegia.
L'obiettivo resta quello di vincere per lasciarsi alle spalle il pesante ko per 3-0 di Oslo, con la qualificazione diretta al Mondiale che resta però virtualmente impossibile visto che gli azzurri dovrebbero battere Haaland e compagni 9-0. La seduta all'interno del centro sportivo del Milan è iniziata con un torello per tutti i giocatori ad eccezione di Guglielmo Vicario, impegnato con il preparatore dei portieri. In gruppo anche Sandro Tonali, che poi lascerà il gruppo al termine della seduta. Assente Calafiori, con i due calciatori che saranno comunque in tribuna domani sera a San Siro per stare vicini ai compagni.
Questa la probabile formazione dell'Italia in vista della sfida contro la Norvegia di domani sera:
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini/Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Eposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.