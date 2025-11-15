Gattuso protegge il giovane Esposito: "Pio faccia il Pio, domani non deve dimostrare nulla"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro la Norvegia, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha parlato anche della partita nella partita di Francesco Pio Esposito:

"Lui non deve dimostrare nulla, non è la sua partita. Pio deve fare il Pio, combattere e giocare bene. Deve legare il gioco, riuscire a fare gol. Stiamo parlando di un calciatore che per l'età che ha è molto maturo. Ho parlato con lui di questa roba qui, anche all'Inter ha una concorrenza molto importante e non deve vivere ogni partita come quella in cui deve dimostrare qualcosa. Domani non deve dimostrare nulla, deve fare il Pio".

Gattuso è stato interpellato su Pio Esposito anche nell'intervista concessa a Sky Sport. Questa la sua risposta, molto simile a quella della conferenza stampa: "No, nessun esame per Pio. Lui deve giocare senza farsi prendere dalla pressione. È un ragazzo giovane che sta dimostrando tantissime cose. Pio non deve dimostrare nulla domani, deve fare il Pio e aiutare, battagliare, pedalare... Poi, se c'è l'occasione, anche buttarla dentro".